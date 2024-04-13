Триумф Гореевой и Бабикова, промахи Казакевич и финиш Халили: чем запомнились смешанные эстафеты в Мурманске

Анастасия Гореева и Антон Бабиков стали победителями сингл-микста на этапе Кубка Содружества в Мурманске. Спортсмены обошлись без штрафных кругов и почти на минуту опередили Кирилла Бажина и Тамару Дербушеву. Третьим стал семейный дуэт Василия Томшина и Анастасии Батмановой. В смешанной эстафете золото завоевали Карим Халили, Александр Логинов, Наталия Шевченко и Ирина Казакевич.

Заключительный этап Кубка Содружества в Мурманске продолжился смешанными эстафетами. В сингл-миксте, открывавшем соревновательный день, лидер определился прямо со старта: Анастасия Гореева продемонстрировала крейсерскую скорость и вместе с Анастасией Батмановой оторвалась от остальной пятёрки. Но уроженку Ульяновской области подвела стрельба, вследствие чего она отстала от соперницы. Москвичка же только наращивала своё преимущество, и даже один доппатрон, который пришлось использовать на стойке, не помешал ей передать эстафету Антону Бабикову с гандикапом в 24,7 секунды перед Кириллом Бажиным.

Экс-чемпион мира в эстафете справился со своим этапом не менее достойно, допустив лишь одну осечку последним выстрелом на лёжке, но закрыв затем мишень с первой дополнительной попытки. Бажин тем временем отстрелялся на обоих рубежах как из пулемёта и к передаче сократил отставание до вполне отыгрываемых 9,5 секунды.

Однако на трассе его напарница Тамара Дербушева оказалась не в состоянии конкурировать с Гореевой: всего за километр её отставание выросло более чем в два раза. Команде из Свердловской области оставалось надеяться лишь на то, что Анастасия начнёт ошибаться на стрельбище, но москвичка и этого шанса им не оставила. На двух рубежах она не дрогнула ни разу, а преимущество к заключительной передаче выросло до 49,1 секунды. Задачей Бабикова было спокойно преодолеть второй для себя этап и не «застрелиться», с чем он достойно справился.

«Когда уходил на последний этап, понимал, что с таким отрывом люди часто думают уже о медалях — и берут штрафные круги. Старался абстрагироваться от этого и побороться с самим собой именно в плане психологии, рад, что удалось», — поделился после финиша победитель.

Он также отметил, что решение поставить его в пару к Гореевой в сингл-миксте стало неожиданным. И даже пошутил, что тренеры, наверное, пожалели его после спринта, где он стал 17-м, и дали в партнёрши самую сильную девушку, чтобы «хоть как-то догрёб до финиша». А для Анастасии совместное выступление с Бабиковым, как оказалось, имело особое значение.

«В 2016 году я очень стеснялась подойти к Антону, чемпиону Европы в сингл-миксте, сфотографироваться, и вот спустя восемь лет мы с ним в команде выиграли сингл‑микст», — поделилась биатлонистка.

Серебро удержали Дербушева с Бажиным, а вот за бронзу развернулась драматическая борьба на последней стойке. В ходе гонки третье место попеременно занимали то Анастасия Зырянова и Иван Колотов, то Василий Томшин с Батмановой. Перед заключительной стрельбой Колотов имел весомое 15-секундное преимущество над конкурентами, но, вероятно, угодил как раз в ту ловушку, о которой говорил Бабиков. В результате он трижды промахнулся основными патронами, ещё раз дополнительным — и отправился на два штрафных круга.

Казалось, что при таком раскладе ничто не помешает Томшину забрать бронзу, однако он допустил промах, а пока перезаряжал винтовку, подоспевший Олег Домичек одну за другой закрыл четыре мишени. В этот момент интрига накалилась до предела, но вчерашний юниор всё же ошибся последним выстрелом, а опытный уроженец Серова обошёлся одним дополнительным патроном.

На трассе борьбы не получилось: Домичек бросился было в погоню, но сил ему хватило ненадолго. В итоге у Томшина и Батмановой — третье место. На церемонии награждения спортсмены сделали красивый жест и подарили свои награды завершающей карьеру Екатерине Юрловой-Перхт, которая вместе с Максимом Цветковым заняла шестое место.

«Я не могла слёз сдержать на пьедестале. Вася с Настей повесили мне на шею свои медали. Я пока растеряна, у меня просто нет слов», — призналась впоследствии экс-чемпионка мира.

Полноценная смешанная эстафета получилась ещё более захватывающей. На первом этапе отменно отработала Наталья Гербулова, не допустившая ни одной осечки на огневых рубежах. На дистанции между стрельбами её обошла Наталия Шевченко, но на стойке многократная чемпионка России не закрыла две мишени, использовала все три доппатрона и прилично отстала от лидера, хотя и удержалась в тройке. Второе место для своей команды отвоевала белоруска Анна Сола.

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Драматичным оказался второй этап, на котором эстафету у Гербуловой приняла Анастасия Егорова, Солу сменила Дарья Кудаева, а Шевченко — Ирина Казакевич. Последняя бросилась отыгрывать отставание, прекрасно справилась со стрельбой на лёжке, но на стойке допустила необъяснимый провал. Подопечная Михаила Шашилова не закрыла ни одной мишени основной обоймой, отправила в молоко один запасной патрон и была вынуждена преодолевать три штрафных круга.

Таким подарком сполна воспользовалась Анастасия Шевченко, не допустившая ни одной осечки и вырвавшаяся на второе место. Лидерство же сохранила Егорова. Кудаева заработала лишние 75 м, пропустив вперёд Ларису Куклину, но ещё до передачи эстафеты их обеих съела Казакевич, постаравшаяся ходом по максимуму компенсировать свою трагическую стрельбу.

В команде лидеров тем временем на дистанцию отправился Эдуард Латыпов, Шевченко же передала эстафету Александру Поварницыну. Замыкал тройку Александр Логинов. Уфимский спортсмен пощекотал нервы болельщикам и партнёрам по команде на стойке, где допустил три промаха и едва обошёлся без штрафного круга. А вот Логинова после стрельбы потеснил на четвёртую позицию молодой Александр Корнев, однако побороться за медали его квартету всё же было не суждено. Незадолго до передачи биатлонист испытал дыхательный спазм и был вынужден сняться с гонки — Денис Иродов на старт уже не вышел.

Между тем на четвёртом этапе команду Латыпова представлял сенсационный триумфатор спринта Даниил Усов. Накануне молодой пермяк не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах, так что партнёры возлагали на него большие надежды. Но воплотить их в жизнь не удалось: после лёжки Даниил отправился на два штрафных круга, что позволило вернуться в борьбу за победу команде Шевченко, Казакевич и Логинова, которую на заключительном этапе представлял Карим Халили. Московский спортсмен блестяще справился с лёжкой, а на трассе быстро догнал Усова.

Судьба золота решалась на заключительной стойке, до которой спортсмены добрались одновременно. Дрогнули оба, но Халили обошёлся восемью патронами и рванул к победе, а его оппонент всё же оставил одну мишень незакрытой. Этой осечкой воспользовался Роман Ерёмин, избежавший штрафа и вырвавший серебро (также в его команде выступали Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын). Белорус Никита Лобастов попытался на последнем круге достать Усова, но безуспешно.