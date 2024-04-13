Халили, Логинов, Казакевич и Шевченко победители смешанной эстафеты на Кубке Содружества по биатлону
Команду Россия-6 представляли Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Саид Каримулла Халили. Они показали время 1 час 12 минут 34,4 секунды.
Второе место заняли Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Ерёмин из России-1 (+11,0). Третье — Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов из России-4 (+29,4).
Ранее Гореева и Бабиков одержали победу в сингл-миксте на Кубке Содружества.