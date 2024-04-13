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Халили, Логинов, Казакевич и Шевченко победители смешанной эстафеты на Кубке Содружества по биатлону

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Команда Россия-6 одержала победу в смешанной эстафете 2 × 6 + 2 × 7,5 км на этапе Кубка Содружества по биатлону.

Команду Россия-6 представляли Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Саид Каримулла Халили. Они показали время 1 час 12 минут 34,4 секунды. 

Второе место заняли Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Ерёмин из России-1 (+11,0). Третье — Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов из России-4 (+29,4).

Ранее Гореева и Бабиков одержали победу в сингл-миксте на Кубке Содружества.

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