Халили, Логинов, Казакевич и Шевченко победители смешанной эстафеты на Кубке Содружества по биатлону

Команда Россия-6 одержала победу в смешанной эстафете 2 × 6 + 2 × 7,5 км на этапе Кубка Содружества по биатлону.