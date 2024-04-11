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Биатлонист Бабиков заявил, что ему не нужен тренер по стрельбе

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Российский биатлонист Антон Бабиков высказался об отсутствии необходимости искать тренера по стрельбе на постоянную основу.
Биатлонист Бабиков заявил, что ему не нужен тренер по стрельбе
  • РИА Новости

«Не буду говорить о других, но мне лично тренер по стрельбе не нужен. В сборной, конечно, чуть лучше обеспечение в плане материальной базы. Есть достаточно патронов, оружейники обеспечивают сервис винтовок, а в стрельбе я беру на тренировках на себя лидерство», — заявил Бабиков Metaratings.ru.

Спортсмен отметил, что во время тренировок с десятками спортсменов и тренировок в небольших коллективах он старается лидировать и не ориентироваться на действия других.

Ранее Александр Пак рассказал о погодных условиях, в которых пройдёт этап Кубка Содружества в Мурманске. 


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