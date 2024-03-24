Баннеры фанатов, флаги России, минута молчания и Вучич на трибунах: что окружало матч «Црвена звезда» — «Зенит»

Товарищеский матч «Црвены звезды» с «Зенитом» состоялся, несмотря на трагедию в «Крокус Сити Холле». Перед стартовым свистком была объявлена минута молчания, а болельщики обеих команд нарисовали баннеры в память о погибших во время теракта. Местные фанаты подготовили также яркий перформанс на тему дружбы России и Сербии. В итоге хозяева на глазах президента страны Александра Вучича одержали победу благодаря голу Николы Кнежевича в концовке.

Паузу на матчи сборных многие клубы РПЛ рассчитывали заполнить товарищескими встречами. Однако страшная трагедия, произошедшая в «Крокус Сити Холле» 22 марта, внесла коррективы. «Динамо» отменило матч с «Крыльями Советов», хотя он должен был состояться на базе коллектива в закрытом режиме. Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров назвал это единственно правильным решением в сложившейся ситуации.

«В такие моменты спортивные задачи сразу отходят на третий план. Было распоряжение московских и подмосковных властей об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий. Позднее аналогичное распоряжение поступило от РФС касательно футбольных матчей. И самое главное, есть здравый смысл», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

«Спартак», в отличие от принципиального соперника, должен был сойтись с «Нефтчи» в Баку, а не в Москве, но также отказался от выхода на поле.

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«Сейчас мысли всей нашей команды с семьями погибших и с теми, кто пострадал во вчерашней страшной трагедии. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

В свою очередь, «Зенит» запланировал вояж в Сербию. Петербуржцы должны были в очередной раз сыграть с «Црвеной звездой». С того момента, как «Газпром» стал генеральным спонсором белградцев, у команд тёплые отношения и они встречаются почти ежегодно, что особенно ценно в условиях отстранения от международных соревнований.

Сине-бело-голубые, в отличие от конкурентов по Премьер-лиге, не стали отказываться от контрольного противостояния.

«Для болельщиков это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнётся с минуты молчания. Коллективы сыграют в траурных повязках. Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», — объяснили в клубе.

Да и о произошедшем в Москве футболисты узнали уже по прилёте в Сербию.

«Настроение в связи с этим тяжело описать словами. Всей командой выражаем соболезнования всем, кто потерял близких. Это чудовищная трагедия. Других слов сейчас просто не нахожу», — признался вратарь Михаил Кержаков.

Уже на следующий день подопечные Сергея Семака по приглашению принимающей стороны отправились в храм Святого Саввы, где почтили память погибших во время нападения на концертный зал и поставили свечки. Настоятель провёл для футболистов экскурсию, а церковный хор исполнил гимн России.

По-настоящему тёплый приём гостям устроили и на самом стадионе «Райко Митич». Фанаты хозяев ещё до начала матча призвали соратников заполнить арену, чтобы «оказать всю необходимую поддержку… нашим братьям».

«Мы глубоко потрясены вчерашним нападением на невинных мирных жителей в Москве. Нет слов, чтобы описать чудовищность тех, кто убивает простых людей и даже детей», — говорилось в заявлении поклонников «Црвены звезды».

В результате происходившее на трибунах затмило даже саму игру. Среди зрителей был и президент страны Александр Вучич вместе с сыном.

Ещё до стартового свистка сербско-черногорская певица Даница Црногорчевич исполнила «Катюшу». При этом ей хором подпевали болельщики. Затем на центральной трибуне появился баннер «Москва 22.03. Скорбим». В свою очередь, поклонники «Зенита», также прибывшие в Белград, развернули полотно с надписью: «Москва, скорбим».

Но, пожалуй, самая яркая часть шоу состоялась сразу после минуты молчания, когда красочный перформанс показали фанаты красно-белых. Одна их часть держала разноцветные плашки в цветах российского флага, а другая — сербского. По центру же располагался солдат в балаклаве. Ниже на сербском языке красовалось: «Братья навек». Не обошлось и без уже ставшего традиционным скандирования поклонников обеих команд: «Русские и сербы — братья навек» — с размахиванием триколорами обоих государств.

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Затронули они и тему СВО. В начале второго тайма на северной трибуне хозяева зажгли фаеры в виде буквы Z. А на противоположной гости ответили пиротехникой в виде литеры V. Помимо этого, местные фанаты вспомнили и памятную для себя дату — 25 лет с момента начала бомбардировок Югославии силами НАТО, подготовив растяжку с надписью: «Помним военных, детей и всех невинно убитых».

Сама же встреча получилась далеко не самой яркой и не изобиловала голами. Возможно, потому что Семак в основном включил в старт резервистов. Но нашлось место и некоторым ключевым исполнителям: Дугласу Дос Сантосу, восстановившемуся после травмы Вячеславу Караваеву и Родригао.

Однако преимуществом владели хозяева, которые регулярно проводили острые атаки через фланги. Особенно заметен был бывший хавбек «Ростова» Гуэлор Канга. Нашлось место на поле и другим экс-футболистам РПЛ. Урош Спаич совсем недавно выступал за «Краснодар», а Милан Родич и вовсе несколько лет провёл в системе «Зенита». Неудивительно, что самый опасный момент до перерыва упустила именно «Црвена звезда». Кержаков потащил опаснейший выстрел Николы Кнежевича головой.

После перерыва штаб гостей бросил в бой ещё нескольких лидеров (Марио Фернандеса и Вендела) и двух новичков (Педро и Артура). И это принесло свои плоды. Петербуржцы передвинули игру на чужую половину и принялись сами создавать подходы. Однако им не хватило везения: по истечении часа сине-бело-голубые дважды угодили в стойки. Сначала Александр Ерохин попал в перекладину после навеса Караваева слева, причём на повторе сложилось чёткое впечатление, что мяч отскочил за линию. Но судья гол не засчитал, а система VAR не работала. А буквально через пару минут выстрел Вильсона Изидора с линии штрафной приняла на себя штанга.

Тем обиднее, что судьбу противостояния решил точный удар Кнежевича в концовке. Молодой Артур Чёрный, пытаясь прервать подачу с края, лишь подправил снаряд на нападающего оппонентов, а тот спокойно ушёл от Ильзата Ахметова и пробил в девятку. В довершение всех бед чуть ранее повреждение получил Фернандес.

Несмотря на поражение, Семак после финального свистка отметил тёплый приём и назвал атмосферу на трибунах непередаваемой.

«Трагические события в Москве стали шоком для любого нормального человека. Что касается поддержки сербских болельщиков, то хочу сказать им огромное спасибо за сопереживание нашему народу в столь непростое время. Думаю, люди, пришедшие сегодня, показали этим своё уважение к ситуации, которая произошла вчера. Безусловно, для всех нас это большой удар», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.