Фанаты «Црвены звезды» призвали на стадионе «поддержать братьев» из России

Болельщики «Црвены звезды» призвали любителей спорта полностью заполнить крупнейший в Сербии стадион «Райко Митич» на матче с петербургским «Зенитом».

«Просим всех болельщиков «Црвены звезды» быть на северной трибуне за полчаса до начала матча, чтобы договориться об акции. В тот момент, когда нашим братьям тяжело, они должны видеть полный стадион и всю возможную поддержку, которую можем им оказать!» — написали участники фанатской группы красно-белых «Делие» в соцсетях.

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