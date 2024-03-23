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Фанаты «Црвены звезды» призвали на стадионе «поддержать братьев» из России

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Болельщики «Црвены звезды» призвали любителей спорта полностью заполнить крупнейший в Сербии стадион «Райко Митич» на матче с петербургским «Зенитом».
Фанаты «Црвены звезды» призвали на стадионе «поддержать братьев» из России
  • AFP
  • © ANDREJ ISAKOVIC

«Просим всех болельщиков «Црвены звезды» быть на северной трибуне за полчаса до начала матча, чтобы договориться об акции. В тот момент, когда нашим братьям тяжело, они должны видеть полный стадион и всю возможную поддержку, которую можем им оказать!» — написали участники фанатской группы красно-белых «Делие» в соцсетях.

Товарищеский матч между «Црвеной звездой» и «Зенитом» состоится 23 марта в Белграде, несмотря на теракт в Подмосковье, команды проведут матч в траурных повязках. 

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 115 человек, число жертв может увеличиться.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о переносе на резервные даты матчей ближайшего тура в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации.

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