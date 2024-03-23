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Матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС перенесены на резервные даты

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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о переносе на резервные даты матчей ближайшего тура в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации.
Матчи ближайшего тура соревнований под эгидой РФС перенесены на резервные даты
  • РИА Новости

Как сообщается в заявлении на официальном сайте РФС, перенесены мероприятия, которые должны были состояться 23 и 24 марта.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По последним данным Следственного комитета России, погибли 115 человек, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между футбольными клубами «Црвена звезда» и «Зенит» начнётся с минуты молчания.

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