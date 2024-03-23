На матче «Црвена звезда» — «Зенит» почтили память Уткина и жертв теракта в «Крокусе»
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
В настоящий момент матч проходит в Белграде. Счёт в первом тайме — 0:0.
19 марта стало известно, что комментатор и журналист Василий Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы им. Пирогова.
Накануне перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.
Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует оказать материальную помощь жертвам теракта в «Крокусе».