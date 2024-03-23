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На матче «Црвена звезда» — «Зенит» почтили память Уткина и жертв теракта в «Крокусе»

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Перед товарищеским матчем между «Црвеной звездой» и «Зенитом» на стадионе дважды включали песню группы «Ленинград» в память о комментаторе Василии Уткине, также болельщики посвятили баннер жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
На матче «Црвена звезда» — «Зенит» почтили память Уткина и жертв теракта в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В настоящий момент матч проходит в Белграде. Счёт в первом тайме — 0:0.

19 марта стало известно, что комментатор и журналист Василий Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы им. Пирогова. 

Накануне перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует оказать материальную помощь жертвам теракта в «Крокусе».

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