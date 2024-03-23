На матче «Црвена звезда» — «Зенит» почтили память Уткина и жертв теракта в «Крокусе»

Перед товарищеским матчем между «Црвеной звездой» и «Зенитом» на стадионе дважды включали песню группы «Ленинград» в память о комментаторе Василии Уткине, также болельщики посвятили баннер жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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