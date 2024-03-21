«Условия такие, что практически никто не может поехать»: Чернышенко высказался о требованиях МОК к россиянам

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что из-за созданных МОК и международными федерациями условий практически никто из россиян не сможет отобраться на Олимпиаду. По его словам, там, где такая возможность остаётся, решение должны принимать ОКР и национальные комитеты. В свою очередь, экс-министр Павел Колобков заявил, что участие в ОИ «выставляется как подачка», а депутат Госдумы Светлана Журова предложила не торопиться с озвучиванием позиции России в вопросе поездки на Игры.

Международный олимпийский комитет наконец-то озвучил все требования, которые будут предъявлены нейтральным атлетам на Играх в Париже.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что из-за созданных МОК условий россиянам будет сложно попасть на ОИ.

«Созданные Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда не сможет — не сможет отобраться. Совсем немного видов спорта есть, где такая возможность остаётся. И дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать», — приводит его слова ТАСС.

Экс-министр спорта Павел Колобков считает, что спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде.

«Чернышенко высказывает своё личное мнение. Спортсмены — взрослые люди, они посмотрят на ограничения со стороны МОК. Их участие в Олимпиаде выставляется как подачка. Видя, как всё это унизительно происходит, ребята примут решение. Поехал бы сам? Я бы не хотел, чтобы моя позиция влияла на наших атлетов. Пора вырастать и нести ответственность за свои поступки. Безусловно, это сложное решение: они тратят 10—15 лет жизни, чтобы стать профессионалами в своём деле», — отметил Колобков.

По словам чиновников МОК, поехать в Париж смогут максимум 54 представителя России. В данный момент 12 спортсменов уже имеют допуск: по четыре квоты есть у тхэквондистов и борцов, ещё пять — у велосипедистов в шоссейных гонках. Также право выступить на Олимпиаде получат восемь теннисистов в одиночном разряде.

В дзюдо и борьбе квалификация продолжается, максимально от РФ в данных видах могут отправиться во Францию 14 и 18 человек соответственно. В гольфе пока попадает в число участников Игр Наталия Гусева — для поездки в Париж ей нужно до 24 июня удержаться в топ-60 рейтинга IGF. А четыре батутиста в конце марта поедут на заключительный этап Кубка мира, который станет решающим в отборе. В теннисе россияне и белорусы получат дополнительные места для парного и смешанного разрядов.

Есть время передумать у боксёров, которым, по словам генерального секретаря ФБР Татьяны Кириенко, поступают личные приглашения на Олимпиаду. Однако пока позиция атлетов однозначна: без флага и гимна страны ехать в Париж они отказываются.

«Российские боксёры заслуженно считаются одними из лучших в мире. Наша команда на всех международных турнирах борется только за первое общекомандное место, поэтому действительно нашим ведущим спортсменам приходят индивидуальные приглашения на Олимпийские игры в Париж. Но условия этих приглашений просто неприемлемые, на них не может пойти ни один наш атлет.

У нас дружная и честная команда, мы настоящая семья, всё делаем сообща. И мы уже давно сформулировали и озвучили нашу позицию о недопустимости выступления на Играх в нейтральном статусе. Причём эта позиция в первую очередь именно наших боксёров, а не просто руководства. От себя хочу добавить, что очень горжусь нашими боксёрами: они настоящие патриоты и пример для подражания», — сказала Кириенко RT.

Тем временем российские пловцы, которым World Aquatics также выставила жёсткие требования по допуску на олимпийские старты, похоже, нашли возможность выступить под своим флагом: 20 спортсменов примут участие в турнире в Боснии и Герцеговине в конце апреля.

«Данные соревнования проводятся не под эгидой World Aquatics, поэтому нет никаких ограничений», — пояснил глава ВФП Владимир Сальников.

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По словам чиновника, перед спортсменами не стоит задача выполнить олимпийский норматив. Тем не менее теоретические шансы попасть на Игры у пловцов пока ещё остаются — как и у представителей некоторых других видов спорта.

При этом, по мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, ОКР и Минспорту не стоит спешить с оглашением своей позиции по ситуации.

«Предлагаю спокойно наблюдать за происходящим и максимально долго, до последнего дня, не отвечать, поедем мы или нет. Такая будет наша стратегия. Пусть они сами бойкотируют, устраивают скандалы. Если мы не поедем и скажем об этом сейчас, то для МОК это подарок. Мы готовы дарить им такие подарки? Атлеты становятся заложниками ситуации. Нам надо делать так, как удобно нашей стране, а не подчиняться их безликим условиям», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Высказался в своём Telegram-канале и глава ОКР Станислав Поздняков. Его возмутили слова главы МОК Томаса Баха, заявившего, что организация вернёт Олимпийский комитет России в свои ряды, когда тот начнёт соблюдать правила.

«Если суммировать заявления последних двух дней со стороны МОК, складывается стойкое ощущение, что руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье, где меняются местами причинно-следственные связи, чёрное видится белым, а за реальность выдаётся какой-то параллельный мир», — написал Поздняков.

По мнению главы ОКР, МОК утратил свою самостоятельность.

«Неужели остались ещё в мире спорта люди, которые, мысля адекватно, не понимают, что ключ к решению искусственно созданных противоречий в олимпийской семье, который всегда был в руках Лозанны, сегодня передан ею на другую сторону Атлантики? МОК, к сожалению, утратил свою самостоятельность и независимость, это чётко отражается в зеркале мира. Поэтому все лозунги и декларации сегодня — из зазеркалья», — резюмировал Поздняков.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Запад продолжит политизирование спорта.

«Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается и не похоже, что она скоро завершится», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

А президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и вовсе предложил Баху покинуть свой пост.

«Каким же соблазнам надо было подвергнуть этого человека, чтобы он вообще так деформировался! Есть хартия МОК, и никто не имеет права так трактовать её. Если ты хочешь заниматься политикой, то оставь свой пост президента МОК, на который ты был избран, и иди занимайся политикой. Тогда вопросов к тебе не будет», — сказал он.