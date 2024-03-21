В ФКС России назвали ситуацию с отстранением 9Pandas от турнира по CS2 в Дании похожей на саботаж

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отреагировал на отстранение российской команды 9Pandas от турнира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2.

«Я не погружен в детали, но ситуация похожа на саботаж. К сожалению, все соревнования, которые сейчас проходят в Европе, имеют тенденцию не допускать российских спортсменов. Прошу обратить внимание, что это только на Западе. Когда мы говорим про восточный регион — никаких проблем нет», — приводит слова Смита «Спорт-Экспресс».

16 марта появилась информация, что 9Pandas отстранена от участия в турнире из-за того, что не все игроки успели вовремя получить визы.

Первый «мэйджор» 2024 года по Counter-Strike 2 — PGL CS2 Major Copenhagen 2024 — пройдёт в столице Дании с 17 по 31 марта.

Ранее стартовал второй сезон киберспортивной лиги РКЛ по Counter-Strike.