Стартовал второй сезон Российской киберспортивной лиги по Counter-Strike

11 марта стартовал второй сезон киберспортивной лиги РКЛ по Counter-Strike.

Второй сезон должен был начаться месяц назад. Но запланированный старт пришлось перенести из-за бойкота европейских команд.

В итоге участие примут 12 команд из России и стран СНГ. На турнире выступят FORZE — победитель международных соревнований и первого сезона Российской киберспортивной лиги.

Среди участников также находятся команда — победительница Игр Будущего XGOD, VP.Prodigy, ARCRED из Узбекистана, Nemiga, Rushb и т. д.

Общий призовой фонд сезона — 10 млн рублей. Соревнования пройдут в традиционном формате — с тремя картами (Best-of-3). В мае состоится офлайн-финал, где сразятся четыре лучшие команды.

РКЛ — первая профессиональная спортивная лига России по дисциплине Counter-Strike, которая объединила крупнейшие и молодые киберспортивные организации нашей страны и ближнего зарубежья, а также была организована по аналогии с Российской премьер-лигой и Континентальной хоккейной лигой, когда в течение нескольких месяцев определяются сильнейшие команды, которые потом играют на выбывание друг с другом.

Ранее сообщалось, что в России создана первая профессиональная киберспортивная лига по Counter-Strike.