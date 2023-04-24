В России создана первая профессиональная киберспортивная лига по Counter-Strike: Global Offensive.

Российская Киберспортивная Лига — это самый большой турнир в мире по онлайн-играм, в котором в течение полугода пройдёт более 180 матчей, в то время как стандартный формат кибертурниров рассчитан на два — три месяца. Профессиональная Российская Киберспортивная Лига была организована по аналогии с РПЛ и КХЛ, когда в течение нескольких месяцев определяются сильнейшие команды, которые потом играют на выбывание друг против друга.

В РКЛ участвуют лучшие киберспортивные клубы и начинающие молодые спортсмены из России и зарубежья. Всего 14 команд. Также участвуют лучшие игроки Беларуси и Узбекистана.

РКЛ организовала уникальный формат состязаний, который включает два круга регулярного первенства для всех 14 команд, когда каждый играет с каждым. Турнир проходит при использовании двух карт (Best-of-2) вместо традиционных трёх (Best-of-3), что расширяет систему оценки каждого матча и позволяет аутсайдерам вырваться в лидеры на любом этапе. Игры транслируются на платформах Twitch, VK и YouTube, матчи комментируют профессиональные аналитики. По итогам соревнований лучшие восемь команд пройдут в плей-офф, где поборются за первое место. Финал состоится оффлайн в августе этого года на одной из крупнейших спортивных арен Москвы.

Ранее сообщалось, что Россия примет киберспортивные клубы Китая на тестовых соревнованиях «Игр будущего».