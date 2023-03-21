Россия примет киберспортивные клубы Китая на тестовых соревнованиях «Игр Будущего»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с членами делегации КНР во главе с Си Цзиньпином рассказал об организации киберспортивных соревнований «Игры Будущего» в Казани.

«Мы будем рады принять сильнейшие киберспортивные клубы и фиджитал-команды Китая на тестовых соревнованиях, которые уже проходят в Казани на регулярной основе в этом году», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня Китай является одной из ведущих мировых спортивных держав как в традиционном спорте, так и в развитии в киберспорта.

«Россия видит огромный потенциал и ценность в расширении сотрудничества с Китаем по этим направлениям», — заключил Чернышенко.

Первые киберспортивные «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

Ранее руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказал о развитии своего проекта.