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Столяров: мы хотим превратить «Игры будущего» в международный продукт

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Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказал о развитии своего проекта.
Столяров: мы хотим превратить «Игры будущего» в международный продукт
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Сейчас проходит обширная консультация межгосударственного взаимодействия, чтобы Китай стал партнёром на международной арене после проведения «Игр будущего» в Казани. Мы хотим превратить «Игры будущего» в международный продукт. Пока будем привлекать к этому страны БРИКС и ОДКБ. И очень заинтересованы в этом наши партнёры из Китая», — сказал Столяров.

Ранее сообщалось, что в РФС ведут переговоры о поэтапном возвращении на международные соревнования.

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