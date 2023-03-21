Столяров: мы хотим превратить «Игры будущего» в международный продукт

Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказал о развитии своего проекта.

«Сейчас проходит обширная консультация межгосударственного взаимодействия, чтобы Китай стал партнёром на международной арене после проведения «Игр будущего» в Казани. Мы хотим превратить «Игры будущего» в международный продукт. Пока будем привлекать к этому страны БРИКС и ОДКБ. И очень заинтересованы в этом наши партнёры из Китая», — сказал Столяров.

Ранее сообщалось, что в РФС ведут переговоры о поэтапном возвращении на международные соревнования.