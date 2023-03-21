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В РФС ведут переговоры о поэтапном возвращении на международные соревнования

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Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв рассказал о ситуации с возвращением российских команд на международные соревнования.
В РФС ведут переговоры о поэтапном возвращении на международные соревнования
  • РИА Новости

«Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу», — цитирует Рогачёва «Матч ТВ».

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана. Игра пройдёт со зрителями. Встреча начнётся в 20:00 мск. 26 марта россияне в Санкт-Петербурге встретятся с национальной командой Ирака.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных турнирах. 

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

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