МОК — о безопасности Баха: были приняты все соответствующие меры

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что безопасности президента организации Томаса Баха уделяется особое внимание.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и то влияние, которое она оказывает на МОК и его президента, были приняты все соответствующие меры», — цитирует Адамса Inside the Games.

Накануне Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МОК допустили, что изменят хартию для переизбрания Баха на пост президента.