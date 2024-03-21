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МОК — о безопасности Баха: были приняты все соответствующие меры

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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что безопасности президента организации Томаса Баха уделяется особое внимание.
МОК — о безопасности Баха: были приняты все соответствующие меры
  • РИА Новости

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и то влияние, которое она оказывает на МОК и его президента, были приняты все соответствующие меры», — цитирует Адамса Inside the Games.

Накануне Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР)  должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК. 

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МОК допустили, что изменят хартию для переизбрания Баха на пост президента.

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