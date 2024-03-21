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Мамиашвили: если Бах хочет заниматься политикой, то пусть оставит пост президента МОК

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен покинуть свой пост.
Мамиашвили: если Бах хочет заниматься политикой, то пусть оставит пост президента МОК
  • РИА Новости

«Взять, например, обращение Баха, что Игры дружбы — это политизированное мероприятие. На которое он чуть ли не категорически запрещает приезжать спортсменам. Честно говоря, это звучит страшно, тем более из уст олимпийского чемпиона. И каким же соблазнам надо было подвергнуть этого человека, чтобы он вообще так деформировался. Есть хартия МОК, и никто не имеет права так трактовать её. Если ты хочешь заниматься политикой, то оставь свой пост президента МОК», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК.

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