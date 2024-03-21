Мамиашвили: если Бах хочет заниматься политикой, то пусть оставит пост президента МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах должен покинуть свой пост.

«Взять, например, обращение Баха, что Игры дружбы — это политизированное мероприятие. На которое он чуть ли не категорически запрещает приезжать спортсменам. Честно говоря, это звучит страшно, тем более из уст олимпийского чемпиона. И каким же соблазнам надо было подвергнуть этого человека, чтобы он вообще так деформировался. Есть хартия МОК, и никто не имеет права так трактовать её. Если ты хочешь заниматься политикой, то оставь свой пост президента МОК», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК.