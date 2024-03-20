Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК
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«Все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении. Таким образом, в тот момент, если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем, в данный момент мяч на их стороне», — приводит слова Баха ТАСС.
23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что Губерниев уверен, что ОКР должен подать апелляцию на решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.