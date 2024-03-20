Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам движения для восстановления в организации.

«Все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении. Таким образом, в тот момент, если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем, в данный момент мяч на их стороне», — приводит слова Баха ТАСС.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что Губерниев уверен, что ОКР должен подать апелляцию на решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.