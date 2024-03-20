RT в Telegram
Подпишись

Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам движения для восстановления в организации.
Бах заявил, что ОКР должен следовать правилам олимпийского движения для восстановления в МОК
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Все, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении. Таким образом, в тот момент, если ОКР будет соблюдать правила, мы их поприветствуем, в данный момент мяч на их стороне», — приводит слова Баха ТАСС.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что Губерниев уверен, что ОКР должен подать апелляцию на решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить