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Губерниев: ОКР следует подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Федеральном суде Швейцарии.

«Подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии, потому что мы действительно должны продолжать бороться за свои права в международном олимпийском движении», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что самое главное — концентрироваться на тех стартах, которые организовывает Россия.

«И собираемся проводить, приглашая всех без исключения: на Игры БРИКС, открытые старты на Играх дружбы. Не замыкаться, а, наоборот, объятия свои максимально миру раскрывать», — добавил Губерниев.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее ОКР выступил с заявлением касаемо решения CAS.



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