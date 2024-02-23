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ОКР — о решении CAS: гражданская и спортивная дискриминация в отношении россиян достигла невиданных масштабов

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Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением касаемо решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию ОКР о приостановке членства со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
ОКР — о решении CAS: гражданская и спортивная дискриминация в отношении россиян достигла невиданных масштабов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России против решения исполкома МОК от 12 октября 2023 года о временном отстранении ОКР.

Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS «работает» уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия.

Необходимо отметить, что CAS в качестве мотивов принятого решения практически дословно переписал аргументы МОК, просто проигнорировав многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР. Тем самым Лозаннский арбитраж подтвердил, что олимпийская команда России, российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже, равно как и исключил любое возможное взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признаёт соответствующими критериям так называемой нейтральности.

Данное решение CAS — ещё одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов.

Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашённых. Нельзя исключать и введение новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом.

При этом согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляции ОКР.

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