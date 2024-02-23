МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляции ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР).

«МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома от 12 октября 2023 года о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России», — цитирует представителя МОК ТАСС.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР.