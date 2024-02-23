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МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляции ОКР

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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР).
МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляции ОКР
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома от 12 октября 2023 года о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России», — цитирует представителя МОК ТАСС.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета о приостановке членства.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР.

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