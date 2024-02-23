Тарасова считает, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР
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«Ничего хорошего для нас это не несёт. У нас нет выхода не обращаться в этот суд, а у них нет выхода нас туда пускать. Они этого делать не желают», — цитирует Тарасову ТАСС.
23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Олимпиада в Париже будет очень печальной.