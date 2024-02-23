Тарасова считает, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР).

«Ничего хорошего для нас это не несёт. У нас нет выхода не обращаться в этот суд, а у них нет выхода нас туда пускать. Они этого делать не желают», — цитирует Тарасову ТАСС.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Олимпиада в Париже будет очень печальной.