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Тарасова считает, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР).
Тарасова считает, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Ничего хорошего для нас это не несёт. У нас нет выхода не обращаться в этот суд, а у них нет выхода нас туда пускать. Они этого делать не желают», — цитирует Тарасову ТАСС.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Олимпиада в Париже будет очень печальной.

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