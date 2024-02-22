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Медведев заявил, что Олимпиада в Париже будет очень печальной

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что ему не хочется смотреть на выступающих под нейтральным флагом российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
Медведев заявил, что Олимпиада в Париже будет очень печальной
  • РИА Новости

«Впереди Олимпиада в Париже — мне её не хочется смотреть, даже не хочется смотреть на выступления наших спортсменов под нейтральным флагом. Это их выбор, я их с правовой точки зрения не осуждаю, а вот с точки зрения нравственной, это сложная тема. Я думаю, что в итоге Олимпиада в Париже будет очень печальной», — заявил Медведев РИА Новости. 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Медведев заявил, что международный спорт находится в кризисе.

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