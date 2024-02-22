Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что международный спорт находится в кризисе.

«Очевидно абсолютно, что международный спорт находится в кризисе. Вообще профессиональный спорт сегодня абсолютно не соответствует заветам Пьера де Кубертена», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент спорт — это бизнес, спорт — это политика. А страдают те, кто посвятил свою жизнь спорту, — россияне.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Журова заявила, что нам не за кого болеть на Олимпиаде в Париже.