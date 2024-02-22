Медведев заявил, что международный спорт находится в кризисе
- РИА Новости
«Очевидно абсолютно, что международный спорт находится в кризисе. Вообще профессиональный спорт сегодня абсолютно не соответствует заветам Пьера де Кубертена», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Он отметил, что на данный момент спорт — это бизнес, спорт — это политика. А страдают те, кто посвятил свою жизнь спорту, — россияне.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Ранее Журова заявила, что нам не за кого болеть на Олимпиаде в Париже.