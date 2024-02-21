Журова: нам не за кого болеть на Олимпиаде в Париже
- РИА Новости
«Пока нам не за кого болеть на Олимпиаде в Париже, поскольку неясно, кто из наших спортсменов туда поедет. Как мы знаем, им пока не до конца выдали все подтверждения. Поэтому лично у меня нет абсолютной уверенности, что кто-то туда отправится», — сказала Журова RT.
Депутат также рассказала, что очень любит лёгкую атлетику и, скорее всего, будет следить за этими соревнованиями на Олимпийских играх в Париже.
«Российских спортсменов там давно нет, но я не смогу запретить себе посмотреть эти соревнования, как и некоторые другие виды, поскольку это действительно интересно. Можно ли всё равно считать Олимпийские игры полноценными соревнованиями, хоть там и не будет большинства наших представителей? Скажем так, они всё равно будут не совсем полноценными. Конечно, это всё неправильно без полноценной конкуренции. Болельщики хотят видеть соперничество среди лучших. Например, я не особо сильно хочу смотреть соревнования по плаванию без наших ребят», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Васильев потеряет уважение к российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду в Париже.