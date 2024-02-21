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Васильев потеряет уважение к российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду в Париже

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил на вопрос, будет ли он поддерживать российских спортсменов, которые всё-таки отправятся на летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году в нейтральном статусе.
Васильев потеряет уважение к российским спортсменам, которые поедут на Олимпиаду в Париже
  • РИА Новости

«Я уже два года не смотрю международные соревнования по биатлону и не отслеживаю никакую информацию, мне это совершенно неинтересно. Если кто-то из наших спортсменов всё-таки поедет на Олимпийские игры, то они очень сильно упадут в моих глазах и с моей стороны не будет никакого уважения к ним. Это можно было понять ещё четыре года назад, ладно, перетерпим разок и забудем, но теперь можно говорить о системном характере нейтрального статуса и об отказе от своего государства. И ради чего? Из-за погони за какими-то мифическими медалями, которые российским спортсменам всё равно не дадут выиграть? Ну и самое главное, там не будет флага России и государственного гимна, что меня очень сильно затрагивает», — заявил Васильев RT.

Васильев также сказал, что не будет следить за летними Олимпийскими играми в Париже и не удивится, если они всё-таки не состоятся.

«Сейчас может случиться что угодно, мы уже слышали о беспорядках во Франции, а также о нашествии крыс и клопов. Если уж эта Олимпиада и пройдёт, то в каком-то праздничном формате, и, на мой взгляд, на них вообще не стоит никому ехать, даже зрителям, поскольку нашу страну вообще незаслуженно отстранили», — добавил он.

Ранее Чен заявила, что планирует следить за Олимпийскими играми в Париже.

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