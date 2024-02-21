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Чен заявила, что планирует следить за Олимпийскими играми в Париже

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Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен ответила на вопрос, будет ли она следить за летними Олимпийскими играми в Париже 2024 года.
Чен заявила, что планирует следить за Олимпийскими играми в Париже
  • РИА Новости

«Я тоже разделяю позицию тех людей, которым кажется, что Олимпиада в Париже может не состояться, учитывая уровень накала в мире и нестабильность. Но, если она всё-таки пройдёт, конечно, я, как профессионал и журналист, не имею права не следить за ней, даже при отсутствии российских спортсменов. Мы должны видеть, что происходит в нашем виде спорта на сегодняшний день.

Сейчас у нас идут трансляции с мирового континентального тура, они будут вестись и с чемпионата мира. Наши ребята продолжают тренироваться и находятся в прекрасной форме, они выступают на соревнованиях в России с нашими дружественными странами, такими как Беларусь. Они ждут возможности вернуться и показать, что они не сидели всё это время просто так», — сказала Чен RT.

Ранее Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпиаде в Париже.

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