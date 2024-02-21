Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпиаде в Париже

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что не планирует следить за российскими спортсменами на Олимпийских играх в Париже.

«Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится. Я не буду её смотреть. Если россияне там будут выступать — ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Лысенко назвал дискриминацией условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже.