Тарасова: нужно продать родину, чтобы участвовать на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об условиях допуска Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов на Олимпиаду в Париже (Франция).

«Нужно ехать. Но сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать родину, чтобы участвовать. С этим я не согласна. Решение должно остаться за спортсменами и тренерами. Главное — не запрещать», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарасова заявила, что у МОК появилось новое занятие — унижать спортсменов.