Международная федерация аннулировала командный результат сборной России на чемпионате мира по скайраннингу

Федерация альпинизма России (ФАР) сообщила, что Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала командный результат национальной сборной на чемпионате мира.

«ISF уведомила федерацию о том, что, следуя рекомендациям МОК о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Белоруссии, правление приняло решение об исключении результатов общекомандного зачёта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что россияне могут принимать участие в соревнованиях по скайраннингу в нейтральном статусе индивидуально.

Российская команда на ЧМ заняла третье место в общем зачёте.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов на соревнования только индивидуально и в нейтральном статусе.

Ранее Свищёв заявил, что МОК делает из россиян изгоев.