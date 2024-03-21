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Международная федерация аннулировала командный результат сборной России на чемпионате мира по скайраннингу

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Федерация альпинизма России (ФАР) сообщила, что Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала командный результат национальной сборной на чемпионате мира.
Международная федерация аннулировала командный результат сборной России на чемпионате мира по скайраннингу
  • Gettyimages.ru

«ISF уведомила федерацию о том, что, следуя рекомендациям МОК о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Белоруссии, правление приняло решение об исключении результатов общекомандного зачёта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что россияне могут принимать участие в соревнованиях по скайраннингу в нейтральном статусе индивидуально.

Российская команда на ЧМ заняла третье место в общем зачёте.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов на соревнования только индивидуально и в нейтральном статусе.

Ранее Свищёв заявил, что МОК делает из россиян изгоев.

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