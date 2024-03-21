Международная федерация аннулировала командный результат сборной России на чемпионате мира по скайраннингу
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«ISF уведомила федерацию о том, что, следуя рекомендациям МОК о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Белоруссии, правление приняло решение об исключении результатов общекомандного зачёта», — говорится в заявлении.
Отмечается, что россияне могут принимать участие в соревнованиях по скайраннингу в нейтральном статусе индивидуально.
Российская команда на ЧМ заняла третье место в общем зачёте.
МОК рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов на соревнования только индивидуально и в нейтральном статусе.
Ранее Свищёв заявил, что МОК делает из россиян изгоев.