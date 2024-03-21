Свищёв заявил, что МОК делает из россиян изгоев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) делает из россиян изгоев.

«Участие в церемониях открытия и закрытия Игр — это праздник для спортсменов. Знаю, что это реально такое событие, которое запоминается на всю жизнь. Наших спортсменов, как изгоев, не пустят на эти церемонии. МОК якобы боится негатива зрителей на стадионе, что якобы будут освистывать», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Бах заявил, что многие спортсмены из РФ хотят выступить на ОИ-2024.