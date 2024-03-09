Победа Ягудина, слёзы Муравьёвой и дебют Кагановской с Некрасовым: чем запомнился турнир шоу-программ «Русский вызов»

Алексей Ягудин второй раз подряд одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов». В результате голосования жюри он опередил Елизавету Туктамышеву, которая получила второй приз. Третье место разделили Ксения Синицына, Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также Оксана Домнина и Максим Шабалин. Приз зрительских симпатий достался дебютантам Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.

В Санкт-Петербурге состоялся второй турнир шоу-программ «Русский вызов», завершившийся, как и год назад, победой Алексея Ягудина. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а бронзовых наград оказалось сразу три, их получили Ксения Синицина, Мария Петрова — Алексей Тихонов и Оксана Домнина — Максим Шабалин.

Всего же на суд жюри, в которое вошли хореографы Егор Дружинин и Алла Сигалова, артист балета Кимин Ким, актёры Виктория Исакова и Сергей Безруков, оперная певица Аида Гарифуллина и балетмейстер Борис Эйфман, свои программы представили 26 участников. В последний момент от соревнований отстранили Станиславу Константинову, так как организаторам не понравился её номер. Бывшая фигуристка планировала предстать перед публикой в роли Атаманши из «Бременских музыкантов».

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«Мне сказали, что моё катание пустое и я вообще не еду, у меня нет скорости, что я по каким-то физическим критериям не подхожу под формат. Мне очень обидно, я много времени потратила на этот номер, вложила душу», — поделилась у себя в соцсети Константинова.

Любителей фигурного катания решение организаторов поставило в тупик, и в социальных сетях Первого канала появились сотни комментариев с просьбой пересмотреть его. Они даже запустили хэштег #вернитестасю, чем невероятно растрогали спортсменку. Тем не менее, в финальный список участников Константинова всё-таки не попала.

Несмотря на то, что тематика номеров была ограничена — каждый должен был отражать исторические и культурные традиции России — они получились достаточно разнообразными. Так, открыли соревнования Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано в костюмах стиляг под композиции группы «Браво», а вслед за ними Макар Игнатов предстал в образе Николая Гоголя и попытался передать муки творчества великого писателя. В финале номера фигурист даже изобразил сожжение второго тома «Мёртвых душ». Целый ряд спортсменов решили обратиться к советскому кинематографу. Так, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд поставили номер на тему «Служебного романа», Елизавета Худайбердиева и Егор Базин взяли эпизод из «Бриллиантовой руки», а Роман Савосин поразил невероятно мощным и точным перевоплощением в Шарикова из «Собачьего сердца». Анастасия Мишина и Александр Галлямов с удивительным артистизмом обыграли «Двенадцать стульев».

Впервые предстали перед широкой публикой на турнире Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые сразили своим прокатом Татьяну Тарасову и завоевали приз зрительских симпатий. Подопечные Анжелики Крыловой решили показать «Мастера и Маргариту» под саундтрек Игоря Корнелюка. Их номер был преисполнен нежности и драматизма одновременно, а партнёрше удалось абсолютно точно сыграть перевоплощение Маргариты в ведьму и её полёт перед балом сатаны.

«Очень интересно и очень сложно технически. Я в потрясении нахожусь. Это новая пара, и она будет очень хорошей. Они понимают, что делают, нигде не перебирают, катаются в музыку», — восхитилась Тарасова.

Никого не оставил равнодушным номер Софьи Муравьёвой, который был посвящён памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова. Воспитанница Евгения Плющенко каталась под ремикс песни Евы Польны «Лучшее в тебе», а её рубашка была того же цвета, что и костюмы Гринькова и Екатерины Гордеевой в их показательном номере на Олимпийских играх 1994 года. Фигуристка настолько прониклась историей, которую воплощала на льду, что с трудом справлялась с эмоциями даже после проката.

«Номер посвящён великому спортсмену, который всю жизнь посвятил спорту и трагически скончался на льду. Он был очень молодым. Очень рада, что его супруга Екатерина Гордеева дала благословение на этот номер», — срывающимся голосом и со слезами на глазах рассказала Муравьёва. За свой прокат Софья удостоилась приза в номинации «Единение музыки и катания».

Дань памяти другим великим отечественным фигуристам — Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову — отдали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, катавшиеся под «Грёзы любви» Ференца Листа. Программа на эту музыку в исполнении прославленных танцоров входит в золотую коллекцию фигурного катания.

Очень личный и трогательный номер представил Даниил Самсонов под кадры из семейного архива и песню Олега Газманова «Мама». В середине номера мама фигуриста вышла на лёд и он вручил ей огромный букет белых роз.

«Всё сжалось в груди, я так соскучилась по своей маме. В этом номере было всё прекрасно. Самая глубокая тема была выбрана Даниилом, спасибо. Мне было сложно сдержать слёзы», — поделилась после проката Даниила Аида Гарифуллина.

Великолепное и как всегда проникновенное катание продемонстрировал Пётр Гуменник, который попытался раскрыть тему русского авангардизма и объединить музыку и живопись. Он вышел на лёд в костюме с изображением «Супрематической композиции» Казимира Малевича, а в качестве музыкального сопровождения выбрал 12-й этюд Александра Скрябина. Удивительно, но ни один из членов жюри не обратил внимания на уникальный и выдающийся номер Петра. К теме живописи обратился и Марк Кондратюк, который нарисовал картину прямо во время своего выступления. За эффектное перевоплощение Безруков наградил экс-чемпиона Европы отдельным призом в номинации «Актёрское мастерство».

Михаил Коляда в свою очередь поставил номер под музыку из рок-оперы «Юнона и Авось», а помогла ему в этом супруга Дарья, которая парила под сводами «Юбилейного» на обруче. Зрители остались под таким огромным впечатлением от проката, что даже освистали Викторию Исакову за слова, что ей не хватило харизмы в исполнении Михаила.

Не менее восторженно встретили петербуржцы выступление Анны Фроловой, которая перевоплотилась в Царевну-Лебедь под оперу Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

«Музыкально, красиво, попадая движениями и душой в музыку. Она прямо была вся в ней», — отметила Тарасова.

Ксения Синицына, которой жюри присудили одну из бронзовых наград, представила пронзительный номер на тему блокадного Ленинграда. Воспитанница Светланы Пановой обратилась к дневнику Тани Савичевой и смогла воплотить на льду чувства маленькой девочки, которая потеряла всех родных в страшные военные годы. Фигуристка призналась потом, что поставить эту программу было непросто, так как она не могла сдерживать слёз во время тренировок.

«Уникальная, неповторимая. Только ей одной присуща эта индивидуальность. Она чувствует и знает звук любого музыкального произведения, которое они берут. Это настоящее искусство», — восхитилась исполнением Синицыной Татьяна Тарасова.

Шикарную и необычную идею на льду реализовали Мария Петрова и Алексей Тихонов. Они выступили под диалог Медвежонка и Ёжика из мультфильма «Ёжик в тумане», однако, как отметил в своём комментарии и Безруков, раскрыли через него не только силу дружбы, но и других глубинных чувств.

«Это больше, чем «Ёжик в тумане». Мультфильм про одно, а здесь совсем про другое. Здесь столько любви, нежности и преданности друг другу! Браво!» — восхитился прокатом актёр.

На фоне остальных выделялась и программа Оксаны Домниной и Максима Шабалина под песню Пелагеи «Тропы». Фигуристы вышли на лёд в белых одеждах и откатались так, будто и не завершали карьеру более десяти лет назад — легко и одухотворённо. А самым эффектным моментом номера стал момент, когда партнёрша сняла коньки и пошла босой по льду.

«Этот номер о любви, об открытой чистой душе. Мои голые ноги — это проявление нашей любви к жизни, к семье, к нашей работе», — отметила Оксана.

Похожими по замыслу оказались два номера, которые получили первое и второе места. И Елизавета Туктамышева, и Алексей Ягудин катались под стихи, прочтённые на фоне музыки. Экс-чемпионка мира остановила свой выбор на глубоком произведении Марины Цветаевой «Реквием» в исполнении Алисы Фрейндлих. Она предстала перед публикой в изящном чёрном платье, а по льду во время её катания струилась дымка, многократно усиливавшая эффект мурашек от слов и движений, слившихся воедино.

Прошлогодний победитель пошёл дальше и сам во время выступления на льду прочёл знаменитое стихотворение Роберта Рождественского под музыку из фильма «Двенадцать мгновений весны».

«С возрастом начинаешь ценить те мгновения, о которых я и говорил в своём номере. Мы все люди, мы все всё понимаем. Но давайте постараемся ценить каждую секунду нашей с вами жизни», — сказал олимпийский чемпион после своего проката, который завершал соревновательную программу.

Отличием нынешнего турнира от прошлогоднего стало то, что жюри не выставляли оценки после каждого проката, а лишь называли свою тройку фаворитов после всех выступлений. Трое судей отдали первое место Ягудину, а ещё двое включили его в число медалистов, чего и хватило легендарному спортсмену для второй подряд победы на «Русском вызове».

А яркую точку в турнире поставило выступление Домниной и Романа Костомарова, которое шло, конечно, вне конкурса, однако вызвало не меньше эмоций и слёз на глазах, чем все пронзительные композиции, исполненные до этого.