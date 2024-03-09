Туктамышева эмоциональное отреагировала на второе место в «Русском вызове»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

«Я до сих пор не могу поверить, что заняла второе место после маэстро Алексея Ягудина. Я, конечно, под впечатлением и даже не могла ожидать такого результата. Поэтому — круто! Хороший сегодня день!» — сказала Елизавета на видео в соцсетях.

Сегодня Алексей Ягудин одержал победу на турнире шоу-программ второй раз подряд.

На второй позиции расположилась Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына, а также пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.

Ранее сообщалось, что Щербакова, Трусова и Валиева посетили турнир «Русский вызов».