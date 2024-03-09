Ягудин выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов»
- РИА Новости
Фигурист выступил с живым исполнением стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. Он выиграл турнир второй раз подряд.
На второй позиции расположилась Елизавета Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына, а также пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.
Турнир состоялся 9 марта в Санкт-Петербурге.
Среди членов жюри — Егор Дружинин, Кимин Ким, Виктория Исакова, Аида Гарифуллина, Борис Эйфман, Сергей Безруков, Алла Сигалова.
Ранее Елена Вайцеховская заявила, что в судейской панели на турнире шоу-программ не хватает Татьяны Тарасовой.