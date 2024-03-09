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Ягудин выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов»

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин одержал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Ягудин выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов»
  • РИА Новости

Фигурист выступил с живым исполнением стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. Он выиграл турнир второй раз подряд.

На второй позиции расположилась Елизавета Туктамышева. Третье место заняли Ксения Синицына, а также пары Оксана Домнина — Максим Шабалин, Мария Петрова — Алексей Тихонов.

Турнир состоялся 9 марта в Санкт-Петербурге.

Среди членов жюри — Егор Дружинин, Кимин Ким, Виктория Исакова, Аида Гарифуллина, Борис Эйфман, Сергей Безруков, Алла Сигалова.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что в судейской панели на турнире шоу-программ не хватает Татьяны Тарасовой.

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