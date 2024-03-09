Вайцеховская: турниру шоу-программ сильно не хватает Тарасовой в судейской панели

Обозреватель RT Елена Вайцеховская считает, что в судейской панели на турнире шоу-программ «Русский вызов» не хватает заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Турниру шоу-программ сильно не хватает в судейской панели Татьяны Тарасовой. Именно там, а не на комментаторской позиции. Должен же быть среди арбитров хоть один человек, реально понимающий, что по-настоящему круто на льду, а что просто весёленький танчик из тысячи подобных...» — написала Вайцеховская.

Турнир проходит 9 марта в Санкт-Петербурге.

Среди членов жюри Егор Дружинин, Кимин Ким, Виктория Исакова, Аида Гарифуллина, Борис Эйфман, Сергей Безруков, Алла Сигалова.

Ранее Вайцеховская отреагировала на то, что фигурист Владислав Дикиджи успешно приземлил четверной аксель.