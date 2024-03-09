Вайцеховская: турниру шоу-программ сильно не хватает Тарасовой в судейской панели
- РИА Новости
«Турниру шоу-программ сильно не хватает в судейской панели Татьяны Тарасовой. Именно там, а не на комментаторской позиции. Должен же быть среди арбитров хоть один человек, реально понимающий, что по-настоящему круто на льду, а что просто весёленький танчик из тысячи подобных...» — написала Вайцеховская.
Турнир проходит 9 марта в Санкт-Петербурге.
Среди членов жюри Егор Дружинин, Кимин Ким, Виктория Исакова, Аида Гарифуллина, Борис Эйфман, Сергей Безруков, Алла Сигалова.
Ранее Вайцеховская отреагировала на то, что фигурист Владислав Дикиджи успешно приземлил четверной аксель.