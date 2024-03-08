Константинову сняли с турнира шоу-программ: проплакала два часа, сказали, что моё катание пустое

Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила, что организаторы сняли её с турнира шоу-программ «Русский вызов».

«К сожалению, я завтра не катаюсь на «Русском вызове» в «Юбилейном» по решению организаторов. К сожалению, я уже просто проплакала два часа, я даже не ожидала такого исхода, что такое вообще возможно. Что ко мне просто подойдут и скажут, что я не буду выступать, потому что не понравился мой номер, не понравилось моё катание.

Мне сказали, что моё катание пустое, что я вообще не еду, что у меня нет скорости, что я... Не знаю... По физическим критериям не подхожу под формат. Что я — не формат», — написала Константинова.

Она отметила, что не хочет конфликта и принимает критику, но это жёстко и ей безумно обидно и больно.

Турнир шоу-программ состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Домнина и Костомаров выступят на турнире шоу-программ вне конкурса.