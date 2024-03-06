Домнина и Костомаров выступят на турнире шоу-программ вне конкурса

Российский фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров примут участие в турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Мы с Оксаной примем участие в турнире шоу-программ. Выступим вне конкурса», — сказал Костомаров.

10 января 2023 года фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля его выписали из больницы.

17 декабря спортсмен впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 9 марта. Номера в исполнении фигуристов должны быть посвящены многообразию исторических и культурных традиций России.

Ранее сообщалось, что Даниил Глейхенгауз не будет ставить программы фигуристам на «Русский вызов».