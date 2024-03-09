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Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов

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Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин сообщили, что не примут участия в соревнованиях шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов
  • РИА Новости

«Это решение организаторов. С нами и с нашим здоровьем всё в порядке», — цитирует Леонтьева ТАСС.

«Русский вызов» пройдёт 9 марта.

Ранее Станислава Константинова сообщила, что организаторы сняли её с турнира шоу-программ «Русский вызов».

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