Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов

Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин сообщили, что не примут участия в соревнованиях шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

«Это решение организаторов. С нами и с нашим здоровьем всё в порядке», — цитирует Леонтьева ТАСС.

«Русский вызов» пройдёт 9 марта.

Ранее Станислава Константинова сообщила, что организаторы сняли её с турнира шоу-программ «Русский вызов».