Леонтьева и Горелкин не выступят на «Русском вызове» по решению организаторов
Танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин сообщили, что не примут участия в соревнованиях шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
- РИА Новости
«Это решение организаторов. С нами и с нашим здоровьем всё в порядке», — цитирует Леонтьева ТАСС.
«Русский вызов» пройдёт 9 марта.
Ранее Станислава Константинова сообщила, что организаторы сняли её с турнира шоу-программ «Русский вызов».
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