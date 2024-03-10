Урок от Вагаева, удушающие приёмы Байдулаева и Богатырёва и реванш Ибрагимова: чем запомнился турнир ACA 172

Абубакар Вагаев победил Эдиля Эсенгулова единогласным решением судей в главном поединке турнира ACA 172 и пробился в финал Гран-при в полусреднем весе. Россиянин практически не позволял представителю Киргизии переводить себя в партер и доминировал в стойке. Кроме того, Адлан Ибрагимов взял реванш у Леонардо Силвы, хотя в предпоследнем раунде дважды оказывался на грани поражения, а Мехди Байдулаев и Адам Богатырёв взяли верх над Махарбеком Каргиновым и Кириллом Корниловым благодаря удушающим приёмам.

Проблемы со здоровьем Исмаилова и Туменова

Турнир ACA 172 изначально обещал получиться одним из самых громких по составу участников за последнее время. Но организаторов словно сглазили, ведь за считаные дни до события отменили сразу два главных поединка. Магомед Исмаилов получил травму колена и вынужден был сняться с противостояния с Анатолием Токовым.

Следом сорвалась встреча Курбана Тайгибова с Бибертом Туменовым. У последнего возникли ещё более серьёзные проблемы со здоровьем, причём связаны они оказались с экстремальной весогонкой. По признанию брата спортсмена Альберта Туменова, ранее уже пробившегося в финал Гран-при ACA в полусреднем весе, родственника экстренно прооперировали.

«У него было около 25 лишних килограммов. Сейчас ему провели операцию. Сказали, жизни ничего не угрожает и нужно восстанавливаться. У Биберта и прошлая сгонка получилась тяжёлая, и эта — тоже. Я думаю, накопилось всё — и получилось так. Видимо, поджелудочная железа не выдержала, как они сказали, там панкреонекроз», — приводит его слова «Матч ТВ».

Но, даже несмотря на это, болельщикам было на что посмотреть, ведь в рамках главного карда состоялось сразу четыре полуфинала Гран-при в различных весовых категориях. В тяжёлом соперник Евгения Гончарова должен был определиться в схватке Адама Богатырёва и Кирилла Корнилова.

В легчайшем пересеклись пути Мехди Байдулаева и Махарбека Каргинова. Нашлось место в ростере и двум иностранцам. В категории до 77 кг представитель Киргизии Эдиль Эсенгулов должен был проэкзаменовать Абубакара Вагаева. А в полутяжёлой грозный нокаутёр бразилец Леонардо Силва пытался остановить Адлана Ибрагимова, проводившего лишь десятую встречу в ММА. Причём это был реванш, так как пути атлетов пересекались в 2022-м и тогда латиноамериканец оказался сильнее.

Характер Ибрагимова и превосходство Байдулаева

Главный кард открывало противостояние Байдулаева и Каргинова. Аланский Барс тоже с трудом сбросил вес и даже вынужден был побрить волосы на груди, чтобы уложиться в лимит. Возможно, по этой причине он смотрелся в клетке медленнее визави.

Махарбек ожидаемо сделал ставку на ударку и пытался активно работать джебом. А уроженец Чечни отвечал хай-киками. Но он предпочитал не проводить встречу в стойке и вскоре перевёл соперника в партер, где попытался выполнить удушающий. Однако в стартовом раунде на это просто не хватило времени.

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Второй раунд Каргинов вроде бы начал интереснее и даже потряс оппонента мощным фронт-киком в грудь. Байдулаев не собирался играть с огнём и моментально вновь сделал проход в ноги. На этот раз он быстро забрал спину бойца и обеспечил необходимый контроль шеи. Несмотря на то что удушающий получился идеальным, Аланский Барс предпочёл не сдаваться и потерял сознание.

Таким образом, Байдулаев одержал 17-ю победу в карьере при всего двух поражениях и теперь в финале Гран-при ACA сойдётся с Магомедом Бибулатовым.

«Впечатления хорошие, но пока у меня нет радости. Доволен своим успехом. Спасибо всем, кто приехал поддержать нас. Вы мотивируете. Если честно, было желание завершить поединок именно так — досрочно. Для меня данный бой очень важен: хочу забрать Гран-при», — заявил триумфатор.

Зато противостояние Ибрагимова и Силвы неожиданно прошло всю дистанцию. Все ждали, что один из спортсменов нокаутирует другого, но этого не произошло. Имевший преимущество в росте и длине рук бразилец пытался держать россиянина на расстоянии, но тот прорывался на близкую дистанцию. А в стартовом отрезке удалось даже оформить тейкдаун. Правда, никакой пользы из него отечественный боец не извлёк.

Во втором раунде соперники продолжали обмениваться мощными попаданиями под рёв трибун. Латиноамериканец закладывался на фирменный правый оверхенд и смело шёл вперёд, принимая на себя выстрелы Адлана. В дальнейшем россиянин сумел активизироваться и постоянно передвигался по канвасу, не позволяя визави попадать. Но ближе к середине поединка ощутимо устали уже оба массивных спортсмена. Порой они чудом оставались на ногах после очередной рубки.

А самым ярким, безусловно, получился предпоследний отрезок, когда Леонардо дважды остановился в шаге от успеха. В первом случае он выбросил тот самый правый боковой, потом добавил летящее колено и принялся добивать соперника. Судья даже был готов уже остановить противостояние, но Ибрагимов успел развернуться и спасся. А непосредственно перед перерывом Адлан пропустил ещё и два апперкота, но у соперника не хватило времени.

Несмотря на понесённый урон, россиянин оставил за собой заключительный раунд. Он выбросил классный хай-кик прямо в голову, а позже перевёл латиноамериканца в партер, где нанёс ряд ударов в граунд-энд-паунд. Таким образом, оба бойца отдали всё и провели яркое противостояние. А кто из них окажется сильнее, не было понятно до самого конца.

В итоге каждый из арбитров насчитал ничью со счётом 47:47, и всё решилось по принципу предпочтительности судей. Двое заняли сторону Силвы, а трое — Ибрагимова. Это позволило ему совершить невероятный камбэк и взять реванш. В финале же Гран-при он сойдётся с Фаридуном Одиловым.

«В любом случае готов был драться до конца. Спасибо всем», — заявил обессиленный победитель.

Поздравил его и появившийся в клетке Одилов. Следом дуэль взглядов провели Ислам Омаров и Тайгибов, пробившийся в решающее противостояние в полулёгкой весовой категории без боя. И оба первым делом пожелали Туменову здоровья.

«Готов отдать все свои победы, чтобы у Биберта всё было хорошо», — признался Тайгибов.

Перепалка Богатырёва с Гончаровым и опыт Вагаева

Не случилось нокаута и в схватке тяжеловесов Богатырёва и Корнилова. Адам с самого начала продемонстрировал готовность перейти к борьбе, оформив тейкдаун, но Кирилл практически моментально поднялся. Далее он активно работал джебом, а при сближении выбрасывал тайские локти и колени. Соперник же в стартовом раунде запомнился ещё хорошим ударом локтем с разворота.

В дальнейшем преимуществом завладел спортсмен из Санкт-Петербурга. Он смело шёл вперёд, работая сериями, а оппонент пытался затормозить его фронт-киками и хай-киками. Но некоторые удары всё же доходили до цели. Например, в конце второго раунда Корнилов запер визави у сетки и выбросил мощный левый боковой.

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Казалось, Богатырёв не знал, что предпринять. Он не стремился отбирать инициативу и действовал вторым номером. Однако Адам всё-таки смотрелся быстрее и резче, что позволяло ему уходить из «зоны обстрела» и периодически контратаковать.

Главный же свой козырь — классную работу в партере — он оставил на четвёртый отрезок, когда соперник уже подустал. Тогда он оформил второй тейкдаун и на этот раз довёл дело до конца. 29-летний спортсмен перевёл оппонента у сетки, зашёл за спину и принялся осыпать ударами. Корнилов пытался сопротивляться, но разжать замок в ногах не удалось. В итоге Адам, как и Байдулаев, проведя удушающий сверху, вынудил Кирилла сдаться.

«Хочу сказать спасибо моей семье и команде и передать привет Евгению. Не будет у тебя «шахматной партии» с твоим любимчиком. Они так раскачивали финал Корнилова и Гончарова, что я не мог не обломать им кайф», — пошутил победитель, обращаясь к Гончарову.

Тот поднялся к сопернику по финалу Гран-при и обратился с ответной речью, припомнив, что тот нелестно высказывался о нём в СМИ.

«Кирилл выигрывал с незначительным преимуществом и сам отдал спину в четвёртом раунде. Адам молодец, воспользовался и задушил. Поздравляю с победой. Слышал, в интервью ты называл Кирилла своей жертвой, а меня — следующей. Не буду бросаться словами. Посмотрим, что произойдёт в финале и что ты покажешь на деле. Они со стороны много говорят. А когда выходят в клетку, начинается. Меня засудили. Что-то пошло не так. Заболел», — посетовал Гончаров.

В итоге Байдулаев, снижая градус спора, признался, что будущий оппонент даже мотивировал его, и пообещал сделать ярким решающее противостояние у тяжей.

Болельщики с большим интересом ждали поединка Эсенгулова с Вагаевым. Было любопытно, сумеют ли бойцы соответствовать громкому статусу поединка. В итоге они справились с задачей и провели в октагоне все 25 минут. Причём, вопреки ожиданиям, ход поединка не свёлся исключительно к борьбе, хотя оба спортсмена в ней сильны.

Более опытный россиянин фактически преподал урок визави. Тот не скрывал желания пройти в ноги и только в стартовом отрезке предпринял четыре попытки. Но отечественный боец продемонстрировал великолепную защиту от тейкдаунов. Сам же он предпочитал работать в стойке и методично разбивал оппонента. Особенно часто он заходил на близкую дистанцию с двойкой корпус — голова. Регулярно шли в цель и апперкоты.

Вот только представитель Киргизии спокойно выдерживал удары, пользуясь крепким подбородком. Не было ни одного эпизода, когда он оказался близок к нокдауну. При этом Эдиль умудрился разбить оппоненту нос. Однако это повреждение не приносило тому сильного дискомфорта, хотя лицо было испачкано кровью.

Начиная с середины схватки Вагаев принялся активно работать и коленями. После одного из таких выстрелов судья даже сделал ему предупреждение, но соперник спокойно продолжил бой. При удобной возможности на сближении Абубакар забрасывал и хай-кики.

Главное, всё шло полностью по его плану. Представитель Киргизии по-прежнему не мог перевести поединок на «первый этаж», хотя пытался. Ничего не получалось у него и в стойке. Россиянин смотрелся попросту быстрее и словно на несколько шагов предугадывал действия визави. А «чемпионские» отрезки Вагаев сам предпочёл провести преимущественно в борьбе, чтобы не рисковать, и в одном из моментов даже попытался забрать спину Эсенгулова, но тот умудрился подняться.

Неудивительно, что все пять судей отдали победу Абубакару и предоставили ему возможность в финале Гран-при в категории до 77 кг сразиться как раз с Альбертом Туменовым.