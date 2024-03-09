Брат Туменова — о госпитализации бойца: видимо, поджелудочная не выдержала

Старший брат бойца АСА Биберта Туменова Альберт рассказал о состоянии здоровья бойца.

«Он принял этот бой за два месяца до турнира. У него было около 25 кг лишнего веса. Сейчас его прооперировали. Сказали, что жизни ничто не угрожает. Я думаю, что просто накопилось всё и получилось так. Видимо, поджелудочная не выдержала, как они сказали, там панкреонекроз. Сделали лапароскопию, посмотрели камерой, увидели, что скопилась жидкость», — приводит слова Альберта «Матч ТВ».

Он отметил, что накануне Биберт уже испытывал сильные боли, но всё равно поехал на вечернее взвешивание. Бойца будут наблюдать врачи ещё пару дней.

Туменов должен был подраться с Курбаном Тайгибовым на турнире ACA 172.

Ранее стало известно, что Туменов был прооперирован накануне боя.