Вартанян — боец года ACA AWARDS

Российский боец Эдуард Вартанян стал бойцом года по итогам ежегодной премии ACA AWARDS.

Об этом сообщил президент организации Алексей Яценко на пресс-конференции перед турниром ACA 172 в Москве.

Также по итогам голосования болельщиков были определены следующие победители в номинациях. «Бой года» — Вартан Асатрян — Азам Гафоров (АСА 161); «Нокаут года» — Сайфуллах Джабраилов (АСА 167); «Сабмишен года» — Евгений Галочкин (АСА 166); «Прорыв года» — Венер Галиев; «Событие года» — ACA 168.

Ранее российский боец Александр Сарнавский заявил, что хочет провести свой следующий поединок с победителем встречи между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым.