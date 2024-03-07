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Вартанян — боец года ACA AWARDS

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Российский боец Эдуард Вартанян стал бойцом года по итогам ежегодной премии ACA AWARDS.

Об этом сообщил президент организации Алексей Яценко на пресс-конференции перед турниром ACA 172 в Москве. 

Также по итогам голосования болельщиков были определены следующие победители в номинациях. «Бой года» — Вартан Асатрян — Азам Гафоров (АСА 161); «Нокаут года» — Сайфуллах Джабраилов (АСА 167); «Сабмишен года» — Евгений Галочкин  (АСА 166); «Прорыв года» — Венер Галиев; «Событие года»  — ACA 168.

Ранее российский боец Александр Сарнавский заявил, что хочет провести свой следующий поединок с победителем встречи между Эдуардом Вартаняном и Дамиром Исмагуловым.

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