«Позабыли о людях»: МПК опубликовал правила участия россиян и белорусов в Паралимпиаде в Париже

МПК опубликовал правила участия россиян и белорусов в Паралимпиаде в Париже. Они смогут выступить только в индивидуальных соревнованиях и в нейтральном статусе. Последний не получат те, кто поддерживает СВО и имеет контракты с военными организациями. На турнире нельзя использовать символику государств. Кроме того, делегации из этих стран не будут допущены до церемонии открытия и закрытия Игр. Не пустят на соревнования и представителей ПКР, причём даже в качестве вспомогательного персонала, что существенно усложнит решение организационных вопросов. Тем не менее на данный момент во Францию от РФ могут поехать 225 человек, в том числе 125 спортсменов.

Международный паралимпийский комитет опубликовал правила участия российских и белорусских спортсменов, а также вспомогательного персонала в Играх в Париже, которые пройдут в сентябре.

Основные тезисы, прописанные в документе, уже были озвучены ранее, но теперь зафиксированы официально. В частности, атлеты из этих стран должны выступать на турнире только в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе — под белым флагом с чёрной надписью NPA. Завоёванные ими награды не будут занесены в медальный зачёт. Если кто-то из них выиграет золото, на церемонии награждения исполнят паралимпийский гимн.

Нейтральный статус не смогут получить те, кто открыто поддерживает СВО или имеет контракт с военными организациями: для оценки соответствия данному требованию МПК сформирует независимый орган. Экипировка, атрибуты и в целом внешний вид представителей РФ не должны содержать в себе триколор, герб, эмблемы, символы и любые надписи, ассоциирующиеся с государством. Все элементы одежды придётся согласовывать с Международным паралимпийским комитетом.

Однако на этом ограничения не заканчиваются. Из нового: делегации обеих стран не допущены к участию в церемониям открытия и закрытия Игр, у них не будет знаменосцев. Впрочем, куда больше в Паралимпийском комитете России обеспокоены тем, что на турнир ни в каком виде не могут поехать члены исполкома организации, в том числе в качестве вспомогательного персонала. Как говорится в официальном сообщении, это в значительной мере затруднит решение вопросов, возникающих непосредственно во время выступления команды.

«ПКР считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать атлетам в демонстрации того, что они происходят из определённой страны, или (запрещать им. — RT) радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран», — сказано на официальном сайте организации.

Депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, отметила, что первоначально Паралимпийские игры были фестивалем, открытым для всех — вне зависимости от расы, пола или национальности, а теперь стали инструментом политического давления.

«Не было никаких ограничений. Сама философия заключалась в том, чтобы возвращать к жизни людей с ограниченными возможностями, вселять в них веру в лучшее. Теперь же Международный комитет использует это в политических целях. Это неприемлемо. Они забыли, что в первую очередь делают плохо обычным людям, у которых есть мечта. И все лицемерные высказывания западных политических деятелей про права человека и равенство просто исчезают после такого отношения к человеку, тем более с ограниченными возможностями. Они поступают изуверски. Я бы сравнила их действия со вставлением иголок под ногти», — заявила Журова RT.

Согласен с ней и член Общественной палаты РФ Сергей Карякин. По мнению гроссмейстера, на предложенные условия соглашаться нельзя, поскольку это дискриминация людей с ограниченными возможностями.

«Ужасно. Они уже достаточно мерзко обошлись с нашими паралимпийцами на зимних Играх в Пекине в 2022 году. Тогда они буквально выгнали сборную, которая просто так слетала в Китай. Считаю, определённые выводы нужно было сделать уже тогда и прекратить дальнейшее сотрудничество с Международным паралимпийским комитетом. Сейчас я жду чёткую позицию от нашего государства.

Они настолько заигрались в политику, что позабыли о людях. Их чиновники рассуждают о правах человека, толерантности. Но по факту все люди равны, а они равнее. В данном отношении они перегнули палку. Таким людям нужно всегда давать возможность проявлять себя, вне зависимости от их происхождения и тем более гражданства», — сказал Карякин RT.

При этом серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская ожидала, что условия МПК будут невыполнимыми для россиян.

«Эта история продолжается с 2016 года, когда был сфабрикован доклад Макларена и из-за него отстранили всю российскую сборную от Игр. И бывший президент МПК говорил, что ему так сложно далось это решение... хотя это не так. Сейчас всё происходит в духе тех политических решений. Всё делается как под копирку. Так что я полностью согласна с позицией Паралимпийского комитета России, что это просто дискриминация и нас ставят в неравные условия с представителями других государств», — подчеркнула RT специалист.

Также, по мнению Богословской, в России могут провести похожие соревнования для атлетов.

«Уже анонсированы Игры БРИКС для спортсменов с ограниченными возможностями и Игры Дружбы. Мы видели, что ПКР быстро реформировал свой график и провёл масштабные состязания. Так что уверена, что будут придуманы и новые форматы», — отметила она.

Впрочем, сами паралимпийцы не теряют надежды поехать в Париж и продолжают готовиться к Играм. В настоящее время численность делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов.

«Их количество способно поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов на международные соревнования и порядком распределения организационными комитетами прямых приглашений на Игры», — говорится на сайте ПКР.

На данный момент россиянам уже предоставлены 42 квоты на участие в Паралимпиаде по плаванию. Шансы отобраться на турнир также остаются у шести из 22 видов спорта: лёгкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис. Ещё три вида спорта смогут попасть в Париж только на основании прямых приглашений от МПК и международных спортивных федераций: пауэрлифтинг, дзюдо и стрельба из лука.