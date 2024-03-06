RT в Telegram
Подпишись

В состав российской делегации на Паралимпиаде могут войти 125 спортсменов

Короткая ссылка
В Паралимпийском комитете России (ПКР) сообщили, что состав российской делегации на Игры в Париже, предварительно, насчитывает 225 человек, среди которых 125 спортсменов.
В состав российской делегации на Паралимпиаде могут войти 125 спортсменов
  • РИА Новости

«В настоящее время, учитывая все критерии и обстановку на сегодняшний день, предварительно, состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов. Их количество может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов», — говорится в заявлении.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Награды, завоёванные атлетами, не будут учтены в общем медальном зачёте. Спортсмены будут выступать под белым флагом с чёрными буквами.

Ранее ПКР назвал условия участия россиян в Паралимпиаде дискриминационными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить