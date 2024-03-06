В состав российской делегации на Паралимпиаде могут войти 125 спортсменов

В Паралимпийском комитете России (ПКР) сообщили, что состав российской делегации на Игры в Париже, предварительно, насчитывает 225 человек, среди которых 125 спортсменов.

«В настоящее время, учитывая все критерии и обстановку на сегодняшний день, предварительно, состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов. Их количество может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов», — говорится в заявлении.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Награды, завоёванные атлетами, не будут учтены в общем медальном зачёте. Спортсмены будут выступать под белым флагом с чёрными буквами.

Ранее ПКР назвал условия участия россиян в Паралимпиаде дискриминационными.