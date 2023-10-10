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Матыцин оценил проект ОКР о выплатах компенсаций спортсменам из России

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены должны получать денежные вознаграждения не в качестве компенсаций, а в качестве поощрения за результаты.
Матыцин оценил проект ОКР о выплатах компенсаций спортсменам из России
  • РИА Новости

«Считаю, что любые выплаты должны быть за результат. Не как компенсация за что-то, а за результат. Те правительственные гарантии, которые были даны по результатам выступления на Спартакиаде, Играх БРИКС, Играх дружбы», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, целесообразным было бы создать отдельные соревнования для тех, кто не поедет на Олимпийские игры, и там разработать систему премирования.

«Призовой фонд, который был бы направлен на достижение и мотивацию к достижению результата», — добавил Матыцин.

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен финансово компенсировать спортсменам сборной пропуск международных соревнований. Ожидается, что золотым призёрам Игр выплатят 500 тыс. рублей, серебряным — 350 тыс., бронзовым — 250 тыс., участникам Олимпиады — 150 тыс.

Ранее Матыцин заявил, что решение о допуске российских спортсменов до Паралимпийских игр 2024 года принято благодаря системной работе Паралимпийского комитета России (ПКР).

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