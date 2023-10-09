Матыцин: решение о допуске до Паралимпийских игр — 2024 принято благодаря ПКР

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение о допуске российских спортсменов до Паралимпийских игр 2024 года принято благодаря системной работе Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Благодаря системной работе ПКР на генеральной ассамблее принято единственно верное решение о допуске наших спортсменов до международных соревнований. У нас есть не только международный авторитет, но и ведутся работы внутри России», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР, но атлетов из России в нейтральном статусе допустили до участия в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение МПК допустить российских атлетов по ограниченному допуску к летним Паралимпийским играм — 2024 в Париже.