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Матыцин: решение о допуске до Паралимпийских игр — 2024 принято благодаря ПКР

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решение о допуске российских спортсменов до Паралимпийских игр 2024 года принято благодаря системной работе Паралимпийского комитета России (ПКР).
Матыцин: решение о допуске до Паралимпийских игр — 2024 принято благодаря ПКР
  • РИА Новости

«Благодаря системной работе ПКР на генеральной ассамблее принято единственно верное решение о допуске наших спортсменов до международных соревнований. У нас есть не только международный авторитет, но и ведутся работы внутри России», — цитирует Матыцина РИА Новости. 

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР, но атлетов из России в нейтральном статусе допустили до участия в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение МПК допустить российских атлетов по ограниченному допуску к летним Паралимпийским играм — 2024 в Париже.

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