Захарова назвала решение по российским паралимпийцам политически мотивированным
- РИА Новости
«Это, безусловно, политически мотивированное решение, которое в очередной раз доказывает, что МПК давно трансформировался в площадку для сведения счётов, устранения сильных конкурентов и в основе своей идеологии имеет ту же самую сегрегацию людей по национальному признаку», — сказала Захарова на брифинге.
МПК 29 сентября приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.
Ранее президент ПКР Павел Рожков рассказал, что организация работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.