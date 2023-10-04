Захарова назвала решение по российским паралимпийцам политически мотивированным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских атлетов по ограниченному допуску к летним Паралимпийским играм — 2024 в Париже.

«Это, безусловно, политически мотивированное решение, которое в очередной раз доказывает, что МПК давно трансформировался в площадку для сведения счётов, устранения сильных конкурентов и в основе своей идеологии имеет ту же самую сегрегацию людей по национальному признаку», — сказала Захарова на брифинге.

МПК 29 сентября приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

Ранее президент ПКР Павел Рожков рассказал, что организация работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.