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Захарова назвала решение по российским паралимпийцам политически мотивированным

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских атлетов по ограниченному допуску к летним Паралимпийским играм — 2024 в Париже.
Захарова назвала решение по российским паралимпийцам политически мотивированным
  • РИА Новости

«Это, безусловно, политически мотивированное решение, которое в очередной раз доказывает, что МПК давно трансформировался в площадку для сведения счётов, устранения сильных конкурентов и в основе своей идеологии имеет ту же самую сегрегацию людей по национальному признаку», — сказала Захарова на брифинге.

МПК 29 сентября приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

Ранее президент ПКР Павел Рожков рассказал, что организация работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.

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