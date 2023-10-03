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Рожков: у нас идёт серьёзная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что организация работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.
Рожков: у нас идёт серьёзная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет
  • Gettyimages.ru

«У нас идёт серьёзная работа по переходу в Азиатский паралимпийский комитет, нас хотят там видеть», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

Ранее Рожков заявил, что организация намерена добиваться полного восстановления своих законных прав в МПК и прав российских спортсменов.

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