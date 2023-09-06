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Рожков сообщил, что ПКР подал заявку на участие в Олимпиаде в Париже

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что организация оформила подачу заявки на участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
Рожков сообщил, что ПКР подал заявку на участие в Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«После нашей апелляции в трибунале Международного паралимпийского комитета (IPC) мы были восстановлены и подали заявку, чтобы турниры, проходящие на территории РФ, были включены в календарь IPC. Мы подали заявку на участие в Играх в Париже», — проинформировал Рожков на заседании коллегии Минспорта.

Вопрос об участии российских спортсменов в Играх рассмотрят на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) 28—29 сентября.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Мамедов заявил, что российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпиаду.

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