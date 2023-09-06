Мамедов заявил, что российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпиаду

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов высказался об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«У нас нет единой позиции по этому вопросу, и если говорить о нашей федерации, то реалии таковы, что мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», — цитирует Мамедова ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Федерация фехтования Украины пожаловалась в МОК на бездействие FIE в деле Харлан.