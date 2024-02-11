Забил даже Филимонов: ветераны «Спартака» в упорной борьбе одолели сборную мира и выиграли 16-й Кубок легенд

Московский «Спартак» выиграл 16-й Кубок легенд по футболу, который традиционно проводится в Москве зимой. В финале красно-белые взяли верх над сборной мира со счётом 7:5, а один из мячей себе в актив записал голкипер Александр Филимонов. При этом именитые гости были близки к тому, чтобы свести встречу к ничьей, но гол Константина Головского на последней минуте лишил их этой возможности. В матче за бронзу ветераны «Динамо» разгромили ЦСКА, а главным героем в их составе стал оформивший пента-трик Владимир Гранат.

В Москве на арене «Мегаспорт» состоялся уже 16-й по счёту Кубок легенд имени Константина Ерёменко, на который собрались российские и зарубежные спортсмены, внёсшие большой вклад в развитие отечественного и мирового футбола.

К сожалению, собрать в столице традиционный состав участников оказалось сложно. Поэтому организаторам пришлось изменить формат соревнований: если на предыдущих турнирах выступали сборные и 14 раз победителем становился национальный коллектив, то в этот раз в борьбу за трофей вступили клубы.

Впрочем, и здесь нельзя сказать, что состав был оптимальным. Как отметил экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов, многие специалисты в данный момент заняты предсезонной подготовкой своих команд.

«Приглашал Диму Парфёнова и Юру Ковтуна, но через несколько дней они подписали контракт с клубом из Казахстана и уехали работать. Андрей Валерьевич Тихонов должен был участвовать, но тоже возглавил команду. Для нас это трагедия, но здорово, что он теперь работает с «Енисеем». Саша Павленко готов был играть, но у него тоже сборы, как и у Алексея Мелёшина. Зато с нами будет Денис Бояринцев», — приводит слова хавбека «Матч ТВ».

В субботу, 10 февраля, состоялся групповой этап соревнований. В квартете А не было равных «Спартаку». Красно-белые разгромили легенд «Локомотива» — 13:8. Причём сразу семь голов забил Титов, а ещё три — Роман Павлюченко. А затем состоялось принципиальное соперничество с ЦСКА, которое завершилось со счётом 3:1, а главными героями встречи стали голкиперы Александр Филимонов и Дмитрий Гончаров.

Интересно, что такой маленький счёт в матче был зафиксирован впервые за всю историю Кубка легенд, а после финального свистка Бояринцев назвал это дерби реваншем за поражение «Спартака» от ЦСКА 22 мая 2005 года. Тогда в Лужниках красно-белые уступили обладателям Кубка УЕФА 1:3, а мячи забили в том числе участники нынешнего турнира Евгений Алдонин и Ивица Олич.

В группе В уверенно вышла в финал сборная мира. В матче с легендами «Динамо» хет-трик оформил Хасан Кабзе. А бело-голубым не помогли даже шесть мячей Андрея Каряки. Москвичи уступили 7:9. С таким же счётом проиграл и «Зенит». На этот раз у победителей покером отметился Георгиос Карагунис.

За сборную мира также играли Антониос Никополидис, Здравко Кузманович, Вильям Галлас, Эммануэль Эбуэ, Майкон, Педру Мендеш, Фернанду Мейра и Александр Глеб. Как признался белорус, он недолго думал над предложением выступить на Кубке легенд.

«Я всегда приезжал на подобные соревнования, когда была возможность и позволяло здоровье. Сейчас приехал с травмой. Турнир замечательный: он сплачивает, объединяет людей из разных стран. Было очень приятно увидеться со многими старыми знакомыми, с кем вместе играли в европейских клубах. Было приятно встретиться, поговорить, вспомнить разные моменты», — сказал Глеб.

В воскресенье состоялось три матча плей-офф. «Локомотив» победил «Зенит» со счётом 12:8. Однако всё внимание болельщиков было приковано к другим встречам. Борьбу за бронзу вели «Динамо» и ЦСКА. Как показалось, все силы армейцы оставили в противостоянии со «Спартаком» накануне. Уж слишком легко бело-голубые разгромили оппонентов — 12:7.

Причём пять мячей забил Владимир Гранат, по дублю оформили Эрик Корчагин, Максим Ромащенко и Андрей Каряка, который после матча отметил хорошую организацию Кубка легенд и порадовался большому числу болельщиков на трибунах.

«Турнир посвящён памяти Константина Ерёменко, а мы с ним из одного города. Он, как и я, родился в Днепропетровске. Увы, лично познакомиться не довелось, но о его фигуре даже нечего добавить: это русский Пеле, который наколотил уйму красивых голов в футзале. Он был лучшим в мире, несмотря на внушительные для мини-футбола габариты.

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Да, «Динамо» чуть не хватило опыта участия в таких турнирах, да и состав команд соперников очень впечатляющий. Моё удачное выступление в субботу? Накануне игры из самолёта вышел в десять вечера, ноги чуть затекли. Вот и подумал, что надо пробежаться немного. (Смеётся.) Сегодня уже намного тяжелее функционально», — сказал RT Каряка.

Куда более упорным получился финал между «Спартаком» и сборной мира. Вплоть до последней минуты преимущество красно-белых составляло всего один мяч. Команда Олега Романцева вела 6:5, однако гол Константина Головского снял вопрос о победителе противостояния.

При этом самым ярким стал эпизод с мячом, забитым Александром Филимоновым. Легенда «Спартака», недолго думая, пошёл в атаку, грамотно разыграл комбинацию с Романом Павлюченко и поразил ворота грека Никополидиса. Правда, во время отбора голкипер сыграл рукой, но судьи не заметили нарушения. Поэтому уже после встречи Филимонов долго дискутировал по этому поводу с Кузмановичем.

«Спартак» стал первым победителем соревнований в новом формате, а сборная мира не сумела завоевать свой второй Кубок легенд. Единственный раз звёзды побеждали в 2020 году.