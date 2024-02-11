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Филимонов рассказал, кого бы хотел видеть капитаном «Спартака» в случае ухода Джикии

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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов рассказал, за кого бы проголосовал в выборе капитана команды в случае ухода Георгия Джикии.
Филимонов рассказал, кого бы хотел видеть капитаном «Спартака» в случае ухода Джикии
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Когда я играл, у нас выбирали капитана голосованием. За кого бы проголосовал в нынешнем «Спартаке»? Отдал бы голос Квинси Промесу. Он один из ведущих футболистов, лидер, достоин этого статуса. Никакого негатива по отношению к красно-белому сообществу с его стороны не было. Его любят болельщики. Даже несмотря на то, что с Квинси приключилось в Нидерландах. Так что однозначно я бы отдал голос ему», — заявил он RT.

Ранее Филимонов рассказал, что в команде Романцева не было конфликтов игроков и тренера.

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